Россияне рассказали, кого из из артистов считают лучшими в уходящем году.

Согласно опросу ВЦИОМ, чаще всего из отечественных артистов россияне отдают предпочтение Олегу Газманову (14%). Столько же граждан хвалят и Полину Гагарину.

В числе лучших российских артистов по итогам года оказались: SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%), Аллы Пугачева (8%) и Валерия (7%).

Примечательно, что в лидерах разместилась Алла Пугачева. Ранее артистка эмигрировала из России и довольно часто нелестно отзывается о России. Кроме того, певица уже давно не дает концертов.