Чем заняться в выходные: подборка спортивных мероприятий в Ленобласти

В предстоящие выходные, 24 и 25 декабря, любителей активного отдыха ждут на зимних спортивных мероприятиях в Ленобласти: костюмированном легкоатлетическом пробеге, «Новогодний заячий переполох» и «Кубок Деда Мороза» по тяжелой атлетике.

В частности, 24 декабря на лыжной базе «Двугорье» откроется зимний. сезон, а в Выборгском районе пройдет традиционный турнир по тяжелой атлетике «Кубок Деда Мороза». В Кингисеппом районе 25 декабря всех ждут на костюмированном забеге «Новый год в каждый дом!», новогодний легкоатлетический пробег продет и в Тосненском районе.

Также всех жителей Ленобласти ждут на городских катках.

С более подробным расписанием всех зимних спортивных мероприятий, которые пройдут в регионе в эти выходные, можно ознакомиться по ссылке.