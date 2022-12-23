Судимый гражданин Грузии объявлен в розыск за ранение ножом жителя Луги

По информации ivbg.ru, полицейские Ленинградской области объявили в розыск 50-летнего гражданина Грузии. В октябре 2022 года иностранец ударил ножом 46-летнего жителя Луги.

Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение и был госпитализирован. Его раны квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следствие полагает, что ранее судимый за кражу гражданин Грузии 9 октября 2022 года распивал алкоголь со своей жертвой и применил нож во время внезапно вспыхнувшей ссоры.