Судимый гражданин Грузии объявлен в розыск за ранение ножом жителя Луги

По информации ivbg.ru, полицейские Ленинградской области объявили в розыск 50-летнего гражданина Грузии. В октябре 2022 года иностранец ударил ножом 46-летнего жителя Луги.
Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение и был госпитализирован. Его раны квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Следствие полагает, что ранее судимый за кражу гражданин Грузии 9 октября 2022 года распивал алкоголь со своей жертвой и применил нож во время внезапно вспыхнувшей ссоры.
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05.10.2022 2919