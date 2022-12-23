Россияне выступают за установление возраста призыва в армию с 21 до 27 лет

Россияне поддержали идею министра обороны только частично.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России необходимо «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет».

Согласно результатам опроса SuperJob, граждане России поддерживают предложение только наполовину. Россияне считают, что призыв необходимо установить с 21 до 27 лет.

Как пишет 47news, увеличение призывного возраста с 18 до 21 года поддержали 42% россиян, а 27% — нет. При этом предельный возраст призыв до 30 лет одобрил только каждый третий россиянин — 32%. 46% опрошенных выступили против.

Ранее глава думского комитета по обороне поддерживал предложение министра обороны Сергея Шойгу сместить рамки призывного возраста с 21 до 30 лет. Изменения в соответствующее законодательство могут внести уже в 2023 году.