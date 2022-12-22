Изменение призывного возраста в России может произойти уже в 2023 году

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов поддерживает предложение министра обороны Сергея Шойгу.

Накануне глава Минобороны РФ заявил, что в России необходимо «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддерживает предложение Шойгу. Как отметил парламентарий, изменения в соответствующее законодательство могут внести уже в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.