Изменение призывного возраста в России может произойти уже в 2023 году

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов поддерживает предложение министра обороны Сергея Шойгу.
Накануне глава Минобороны РФ заявил, что в России необходимо «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддерживает предложение Шойгу. Как отметил парламентарий, изменения в соответствующее законодательство могут внести уже в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.
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