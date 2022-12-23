Петербуржец пытался задушить елочной гирляндой сожительницу

По информации ivbg.ru, 23 декабря в полицию обратилась 40-летняя петербурженка, проживающая с 35-летним мужчиной в квартире дома № 10 на улице Тамбасова.
Она сообщила, что в ходе словесного конфликта сожитель начал угрожать, пытался задушить ее елочной гирляндой и говорил, что заберет ее квартиру.
На место прибыли полицейские и задержали мужчину. Известно, что он безработный и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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23.06.2022 2245