Петербуржец пытался задушить елочной гирляндой сожительницу

По информации ivbg.ru, 23 декабря в полицию обратилась 40-летняя петербурженка, проживающая с 35-летним мужчиной в квартире дома № 10 на улице Тамбасова.

Она сообщила, что в ходе словесного конфликта сожитель начал угрожать, пытался задушить ее елочной гирляндой и говорил, что заберет ее квартиру.

На место прибыли полицейские и задержали мужчину. Известно, что он безработный и ранее не привлекался к уголовной ответственности.