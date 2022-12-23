Азербайджанская культурная автономия Ленобласти устроила новогодний праздник для детей беженцев

Представители Азербайджанской культурной автономии Ленобласти подарили новогодний праздник 40 детям беженцев, проживающим в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе.

Две группы детей из Донбасса побывали на новогоднем шоу «Золушка» в Дворце культуры им. Ленсовета и получили новогодние подарки от Деда Мороза. На второй день для ребят была организована обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Некоторые из детей, по просьбе родителей, прошли осмотр в медицинском центре у хирурга, дерматолога и стоматолога.

Отмечается, что в организации новогоднего путешествия помог комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти. Все расходы взяла на себя Азербайджанская культурная автономия.