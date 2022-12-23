Петербуржцам рассказали о разнице между имитированной и настоящей икрой

Как сообщает «Петроград», имитированная икра изготавливается из альгината натрия, а именно из полисахарида бурых водорослей, который капают в хлорид кальция. Именно это позволяет создать «икринки», которые так правдоподобно напоминают настоящие.

Также существует структурированная икра. Ее изготавливают на основе икорного сока. Оболочку создают из желирующих компонентов.

У искусственной икры может быть неестественный, слишком красный или желтый цвет, а на поверхности возникает нечто похожее на пену, что свидетельствует о процессах брожения.

Специалисты отмечают, что аналоги настоящей икры не вредят здоровью человека. В имитированной икре и иной рыбной продукции нет ничего нелегального, если на маркировке отмечено, что это не настоящая икра.