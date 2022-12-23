Из частного дома в Сестрорецке украли металлический шкаф

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Петроград», 22 декабря в полицию Курортного района Санкт-Петербурга обратился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что неизвестный украл из его дома в Алексеевском переулке в Сестрорецке металлический шкаф.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище, сломав решетку на балконной двери. Затем он поднялся на второй этаж и украл оттуда металлический шкаф.

Решается вопрос об уголовном деле.

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17.02.2022 7873
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