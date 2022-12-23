Из частного дома в Сестрорецке украли металлический шкаф

Как сообщает «Петроград», 22 декабря в полицию Курортного района Санкт-Петербурга обратился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что неизвестный украл из его дома в Алексеевском переулке в Сестрорецке металлический шкаф.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище, сломав решетку на балконной двери. Затем он поднялся на второй этаж и украл оттуда металлический шкаф.
Решается вопрос об уголовном деле.
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