В Петербурге задержали офтальмолога. Следствие полагает, что по его вине пациенты потеряли зрение

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали врача-офтальмолога одной из частных клиник, обвиняемого в мошенничестве и оказании небезопасных услуг.

Потерпевшие обратились с жалобами на врача, проводившего им операции по удалению катаракты глаза. Некоторые пациенты полностью потеряли зрение, некоторые – частично ослепли.

Кроме того, летом 2021 года врач, зная о том, что операции по полису ОМС проводятся для пациентов бесплатно, ввел в заблуждение трех петербуржцев 1944, 1953 и 1957 годов рождения и получил от них по 10 тысяч рублей за установку более качественной линзы иностранного производства.