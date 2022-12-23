Житель Ленобласти упал с крыши во время чистки снега. В тяжелом состоянии и с ужасными травмами он сам дошел до больницы

По информации ivbg.ru, 22 декабря в Новой Ладоге Волховского района госпитализировали 49-летнего мужчину, который упал с крыши во время чистки снега.
Пострадавший сам пришел в больницу и рассказал о случившемся. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, закрытую травму груди, перелом трех ребер слева и повреждение селезенки.
Пострадавшего поместили в реанимацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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