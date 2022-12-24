Синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге и Ленобласти в последние дни 2022 года

Метеоролог считает, что все будет зависеть от траектории циклона, который подойдет к региону к концу года.
Синоптик Александр Колесов заявил, что сейчас ведущие гидрометцентры не пришли к единому мнению о том, какая погода установится в Петербурге и Ленобласти в последние дни 2022 года. 9 дней — довольно длительный период для вынесения вердикта.
Как отметил специалист в своем Телеграм-канале, климат в регионе будет зависеть от траектории циклона.
Чуть южнее – холодно и красиво, чуть севернее — дождь. Так что набираемся терпением и следим дальше, — поделился Колесов.
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20.12.2022 146