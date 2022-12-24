В обновленную школьную программу войдут стихи Высоцкого

Старшеклассники ближе познакомятся с литературой XX века.

Как сообщает «Парламентская газета»,в обновленную школьную программу по литературе войдут произведения многих классиков XX века.

Школьникам в 10-х и 11-х классах предстоит познакомиться с русской и зарубежной литературой второй половины прошлого века.

Изучать литературу в старшей школе будут в объеме 204 часа. По 102 часа или по три урока в неделю в 10-м и 11-м классах.

Ранее стало известно, что в Петербурге более 70% учеников младших классов ушли на досрочные каникулы