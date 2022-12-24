Имеющие хронический диабет получат доступ к онлайн-консультации медиков

В России стартует эксперимент по дистанционному мониторингу за пациентами с хроническими заболеваниями.
Как сообщила Парламентская газета», пациенты с сахарным диабетом и гипертонией, живущие в шести регионах России, смогут постоянно держать связь с врачом, не выходя из дома.
Для этого необходимо стать участниками пилотного проекта «Персональные медицинские помощники». Он предполагает дистанционное наблюдение за состоянием здоровья людей, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.
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