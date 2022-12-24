В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Число погибших превысило 20 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В Кемерово произошла очередная трагедия, унесшая жизни более двух десятков человек.

В Кемерово сгорела незаконная постройка, в которой размещались бездомные и престарелые граждане. Число погибших постоянно увеличивается и уже составило 22 человека. Видео с места ЧП публикует 112.

Предварительно известно, что владельцем дома является пастор евангельской церкви. Постройка существовала три года. В ней размещали нуждающихся.

Остальные обстоятельства трагедии выясняются.

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09.12.2022 186
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