В Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Число погибших превысило 20 человек

В Кемерово произошла очередная трагедия, унесшая жизни более двух десятков человек.
В Кемерово сгорела незаконная постройка, в которой размещались бездомные и престарелые граждане. Число погибших постоянно увеличивается и уже составило 22 человека. Видео с места ЧП публикует 112.
Предварительно известно, что владельцем дома является пастор евангельской церкви. Постройка существовала три года. В ней размещали нуждающихся.
Остальные обстоятельства трагедии выясняются.
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