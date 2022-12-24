Вооруженные грабители ворвались в магазин на Приморской.

Салон сотовой связи в Приморском районе Петербурга лишился десятка гаджетов после разбойного нападения — сообщает редакция Мойки78.

23 декабря в районе 22:30 двое неизвестных, вооруженных пистолетом, ворвались в салон сотовой связи вблизи метро Пионерская. Угрожая оружием сотруднику, злоумышленники похитили 20 мобильных телефонов и 100 тыс. руб.

Грабители забрали также личный телефон работника салона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что в Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых. Число погибших превысило 20 человек.