Врачи рекомендуют отказаться от спиртного если у вас свиной грипп

Число заболевших неуклонно растет.

Сезон простуд и гриппа пришел в Северную столицу во второй половине декабря, число заболевших растет с каждым днем рассказывают «Невские новости».

Свиной грипп по симптомам ничем не отличается от любого другого гриппозного заболевания. Однако он более опасен и может повлечь за собой неприятные последствия в виде осложнений после болезни.

Если у вас поднялась высокая температура, врачи не рекомендуют употреблять спиртное.

Ранее сообщалось о том, что в больницах Петербурга вернули «масочный режим» из-за гриппа и ОРВИ.