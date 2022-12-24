В Петербурге студент получил удар ножом в шею

Под подозрением его однокурсник.

Студент петербургской академии среднего профессионального образования попал в больницу с раной шеи — сообщает «Фонтанка.ру».

Подозрение пало на 17-летнего молодого человека. Однокурсника пострадавшего студента задержали. 19-летний студент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На подозреваемого собираются завести уголовное дело. С места происшествия изъяли нож.

Ранее сообщалось о том, что житель Ленобласти упал с крыши во время чистки снега. В тяжелом состоянии и с ужасными травмами он сам дошел до больницы.