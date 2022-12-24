В Петербурге льдина упала на голову студентке

В Адмиралтейском районе глыба-убийца покушалась на жизнь девушки.

Сход снега с крыши произошел на Садовой улице. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга — сообщает piter.tv.

В Адмиралтейском районе 24 декабря на петербурженку упала с крыши глыба льда со снегом. Друзья пострадавшей вызвали скорую.

Девушка получила сотрясение мозга. Она заявила, что непременно подаст заявление в полицию по поводу недобросовестной работы уборщиков.

Ранее стало известно, что в Петербурге обокрали салон сотовой связи.