В Москве на Новостроевской сгорел автобус

Никто из пассажиров не пострадал.

Городской автобус сгорел дотла днём 24 декабря в Щербинке в Новой Москве — сообщает Фонтанка.ру.

Пожар случился на Новостроевской ул., 6, начался в 16:27. Его пытались тушить снегом, но ничего не вышло. В итоге автобус сгорел дотла.

Все пассажиры успели выскочить на улицу прежде, чем огонь успел кому-то навредить. Из-за ЧП образовалась пробка.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали офтальмолога. Следствие полагает, что по его вине пациенты потеряли зрение.