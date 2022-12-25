Уроженка Оренбурга задержана за кражу из сумки пенсионерки в Сосново

По информации ivbg.ru, 23 декабря задержана 27-летняя уроженка Оренбурга. По предварительным данным, возле дома на улице Мичуринской в Сосново она вытащила из сумки 74-летней пенсионерки кошелек.

Добычей злоумышленницы стали 6000 рублей наличными. Известно, что подозреваемая в последнее время жила в Гатчине и официально не трудоустроена. А в поле зрения полиции первый раз попала восемь лет назад.

По факту кражи заведено уголовное дело.