Уроженка Оренбурга задержана за кражу из сумки пенсионерки в Сосново

По информации ivbg.ru, 23 декабря задержана 27-летняя уроженка Оренбурга. По предварительным данным, возле дома на улице Мичуринской в Сосново она вытащила из сумки 74-летней пенсионерки кошелек.
Добычей злоумышленницы стали 6000 рублей наличными. Известно, что подозреваемая в последнее время жила в Гатчине и официально не трудоустроена. А в поле зрения полиции первый раз попала восемь лет назад.
По факту кражи заведено уголовное дело.
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