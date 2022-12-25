Обгоревшее тело нашли после пожара в Волосовском районе

По информации ivbg.ru, 25 декабря около 02:00 на пульт пожарно-спасательной службы сообщили о пожаре в деревне Кикерино Волосовского района. Загорелся частный дом на площади 84 квадратных метра.

На место происшествия была направлена смена 119-й пожарной части – восемь пожарных и две спецмашины. Пожарные справились с огнем за час.

На месте происшествия обнаружено обгоревшее тело. Личность погибшего пока не установлена, так как труп сильно поврежден.