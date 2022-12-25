Задержан мошенник, обманувший на 800 тысяч рублей пенсионера в Выборге еще в 2020 году

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщал ivbg.ru, еще 17 ноября 2020 года около 15:30 в полицию Выборгского района обратился 79-летний житель Выборга. Он отдал деньги незнакомым мужчинам на улице.

На улице Гагарина пожилого мужчину остановил незнакомец, представившийся Юрием. Сославшись на проблемы с таможней, он предложил пенсионеру взять на хранение деньги и передал их в салоне темного «ВАЗ-2109» с битым боковым зеркалом, где сидел другой мужчина по имени Андрей.

Затем пожилого мужчину подвезли сначала домой, чтобы он оставил полученные деньги там, а потом к банку, где он снял и передал незнакомцам 800 тысяч рублей для «оформления срочного перевода». Придя домой, пенсионер обнаружил, что полученные на хранение деньги – билеты «Банка приколов».

Подозреваемого задержали 23 декабря 2022 года в Самаре. А 24 декабря его доставили в Выборг.

Вам будет интересно
Задержан мошенник, обманувший на 800 тысяч рублей пенсионера в Выборге еще в 2020 году Ленинградская область, Выборгский район, Выборг
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 3290
Автор