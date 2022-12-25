Фото: разбитый каршеринг с трупом на крыше обнаружили в Петербурге

По информации ivbg.ru, разбитый каршеринговый Kia Rio с трупом на крыше обнаружили возле дома № 19 на Морской набережной в Санкт-Петербурге.

Фото: vk.com/dorinspb

На крыше машины лежал 39-летний мертвый мужчина с видимыми признаками ДТП. Подозреваемого задержали – им оказался 32-летний местный житель.

Мужчину поместили в изолятор. Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.