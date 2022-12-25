Фото: разбитый каршеринг с трупом на крыше обнаружили в Петербурге

По информации ivbg.ru, разбитый каршеринговый Kia Rio с трупом на крыше обнаружили возле дома № 19 на Морской набережной в Санкт-Петербурге.
Фото: vk.com/dorinspb
На крыше машины лежал 39-летний мертвый мужчина с видимыми признаками ДТП. Подозреваемого задержали – им оказался 32-летний местный житель.
Мужчину поместили в изолятор. Заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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