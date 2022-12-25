По информации ivbg.ru, 23 декабря в полицию поступило заявление от 84-летней женщины, проживающей в доме на улице Корнеева в Санкт-Петербурге.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП, поэтому для решения вопроса требуется 500 тысяч рублей. Указанную сумму пенсионерка передала курьеру. По факту мошенничества было заведено уголовное дело.

Подозреваемого задержали 24 декабря около 11:30 возле дома № 16/1 на улице Маршала Захарова. Им оказался 16-летний подросток, учащийся 9 класса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.