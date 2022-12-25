Уголовное дело завели на студента за приставания к 12-летнему школьнику в Выборге

По информации ivbg.ru, заведено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) после заявления жительницы Выборга о том, что 16-летний студент колледжа дважды совершил развратные действия в отношении ее 12-летнего сына.

Женщина сообщила, что первый случай насильственных действий произошел 25 мая, когда двое несовершеннолетних оказались вместе в лифте в доме на Большой Каменной, где проживает подозреваемый.

Второй раз, по словам женщины, первокурсник домогался мальчика 20 июня на футбольном стадионе возле дома жертвы. Подозреваемого задержали в Выборге 23 декабря.