В Минобороны сообщили о подвиге гвардии лейтенанта Романа Кутузова

В Минобороны продолжают рассказывать подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии лейтенант Роман Кутузов.

В ходе разведки подразделением гвардии лейтенанта был обнаружен замаскированный наблюдательный пункт ВСУ. Российские военнослужащие обошло наблюдательный пункт и по установленному сигналу одновременно с двух сторон атаковало противника.

Благодаря грамотным и нестандартным действиям подразделения, находящегося под руководством Романа Кутузова, наблюдательный пункт противника был ликвидирован. После российские военнослужащие продолжили скрытное продвижение.