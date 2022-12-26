Представлена сборная самых дорогих футболистов мира

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира.

Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского «Реала», чья стоимость оценивается в €60 миллионов. Защита представлена игроком немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом (€75 миллионов), Рубеном Диашом из английского «Манчестер Сити» (€75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской «Баварии» (€70 миллионов).

Полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (€110 миллионов), Педри из «Барселоны» (€100 миллионов), Винисиус Жуниор из «Реала» (€120 миллионов), Фил Фоден из «Манчестер Сити» (€110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (€100 миллионов).

Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (€180 миллионов) и Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» (€170 миллионов).