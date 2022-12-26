Олимпиаду по электроэнергетике провели в АО «ЛОЭСК»

В традиционной предновогодней олимпиаде АО «ЛОЭСК» по электроэнергетике приняли участие более 50 участников со всех филиалов и центрального аппарата.
«Наша олимпиада давно превратилась из нескольких задачек со звездочкой по физике и электротехнике в полноценное техническое, интеллектуальное состязание на знания по всей области электроэнергетики», – рассказали в АО «ЛОЭСК»
Техническая олимпиада проводилась в юбилейный пятый раз в двух номинациях. Участники должны были ответить на 60 вопросов за 45 минут и получить максимальное количество баллов.
Лучшими в номинации «Диспетчеры и электромонтеры» оказались:
- 1 место – К. Э. Елгашин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда.
- 2 место – В. И. Зинкевич, диспетчер ОДС.
- 3 место – В. Е. Ульяненков, диспетчер ОДГ РЭС.
Лучшими в номинации «Руководители и специалисты» оказались:
- 1 место – Р. Ю. Лобачев, инженер по режимам ЦУС (Центральный аппарат).
- 2 место – В. С. Николаенко, главный специалист технического отдела (Центральный аппарат).
- 3 место – О. А. Елисеев, начальник ПТГ (Пригородные ЭС).
Вам будет интересно
Пенсионный фонд России опубликовал график выплаты пенсий в январе 2023 года в Ленобласти. Так, через отделения почтовой связи Ленобласти выплаты буду...
22.12.2022 745