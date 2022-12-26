Олимпиаду по электроэнергетике провели в АО «ЛОЭСК»

В традиционной предновогодней олимпиаде АО «ЛОЭСК» по электроэнергетике приняли участие более 50 участников со всех филиалов и центрального аппарата.

«Наша олимпиада давно превратилась из нескольких задачек со звездочкой по физике и электротехнике в полноценное техническое, интеллектуальное состязание на знания по всей области электроэнергетики», – рассказали в АО «ЛОЭСК»

Техническая олимпиада проводилась в юбилейный пятый раз в двух номинациях. Участники должны были ответить на 60 вопросов за 45 минут и получить максимальное количество баллов.

Лучшими в номинации «Диспетчеры и электромонтеры» оказались:

1 место – К. Э. Елгашин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда.

2 место – В. И. Зинкевич, диспетчер ОДС.

3 место – В. Е. Ульяненков, диспетчер ОДГ РЭС.

Лучшими в номинации «Руководители и специалисты» оказались:

1 место – Р. Ю. Лобачев, инженер по режимам ЦУС (Центральный аппарат).

2 место – В. С. Николаенко, главный специалист технического отдела (Центральный аппарат).

3 место – О. А. Елисеев, начальник ПТГ (Пригородные ЭС).