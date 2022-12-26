«Единая Россия» обеспечит прозрачность проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах

Согласно законопроекту, который «Единая Россия» внесла в Госдуму, в случаях обращения собственников с заявлением о фальсификации итогов голосования, органы государственного жилищного надзора будут проводить внеплановые проверки.

Если будут выявлены факты подделки документов, соответствующие обращения будут направляться в правоохранительные органы.

При этом для избежание фальсификации подлинники протоколов будут хранить в электронном виде не менее 10 лет. А за собственниками закрепляется право принимать решение об изготовлении дополнительных экземпляров протокола общего собрания.

Эти меры позволят пресечь многочисленные случаи подделок решений собственников помещений.