Фото: автолюбители из Волосово проводили 2022 год

В прошедшие выходные в деревне Торосово Волосовского района прошел флешмоб «Автоелка». Автомобилисты выстроили машины в форме главного новогоднего дерева.

Фото: Dorogi_lo

В акции поучаствовали 84 автомобиля. Некоторые из них были украшены гирляндами, другие просто включили фары. Флешмоб сопровождался сигнальным гулом, песнями и фейерверком.

«Кому не хватает новогоднего настроения, кто уже выгорел на работе быстрее гирлянды или на грани – забирайте», – написали дорожники в telegram-канале Dorogi_lo.