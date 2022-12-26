Фото: автолюбители из Волосово проводили 2022 год

В прошедшие выходные в деревне Торосово Волосовского района прошел флешмоб «Автоелка». Автомобилисты выстроили машины в форме главного новогоднего дерева.
Фото: Dorogi_lo
В акции поучаствовали 84 автомобиля. Некоторые из них были украшены гирляндами, другие просто включили фары. Флешмоб сопровождался сигнальным гулом, песнями и фейерверком.
«Кому не хватает новогоднего настроения, кто уже выгорел на работе быстрее гирлянды или на грани – забирайте», – написали дорожники в telegram-канале Dorogi_lo.
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