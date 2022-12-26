Жители Петербурга могут встретить Новый год на фоне дождя за окном

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
hand-water-girl-rain-window-finger-3305-pxhere.com (1)
Фото: pxhere.com

Синоптик полагает, что зимней погоды 31 декабря жители региона могут не увидеть.

Как поделился синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, снега в регионе под конец недели будет становиться все меньше. По данным специалиста, в Петербурге и его окрестностях 31 декабря установятся теплые циклоны с дождями.

Хотя до Нового года еще шесть дней, но уже становится понятным, что наш регион попадает под влияние циклонов и, к сожалению, в теплой их части. Да и не только наш регион, а почти весь запад ЕТР. Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше, — рассказал метеоролог.
Вам будет интересно
Жители Петербурга могут встретить Новый год на фоне дождя за окном погода, Петербург, новый год
Стало известно, как россиянам будут платить пенсии и пособия после ликвидации ПФР
С 1 января 2023го года в России начнет работу Социальный фонд, который объединит ПФР и ФСС. Социальный фонд РФ будет начислять...
24.12.2022 259
Автор