Жители Петербурга могут встретить Новый год на фоне дождя за окном

Синоптик полагает, что зимней погоды 31 декабря жители региона могут не увидеть.

Как поделился синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, снега в регионе под конец недели будет становиться все меньше. По данным специалиста, в Петербурге и его окрестностях 31 декабря установятся теплые циклоны с дождями.

Хотя до Нового года еще шесть дней, но уже становится понятным, что наш регион попадает под влияние циклонов и, к сожалению, в теплой их части. Да и не только наш регион, а почти весь запад ЕТР. Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше, — рассказал метеоролог.