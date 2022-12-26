Специалисты рассказали, какие бренды стоит брать с осторожностью.
Как пишет Роскачество в своем Телеграм-канале, из обширного перечня исследованных пресервов из сельди соответствует критериям качества только пять марок. Среди них: «Балтийский берег», «Лента», «Моя цена», «Просто».
Качество остальной продукции, реализуемой в российских магазинах изготавливается с нарушениями. Например:
Марки «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей», Vici: превышение по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесневых грибов.
Марка «Тесей»: превышение норм по КМАФАнМ и дрожжей.
Марки «Каждый день» и Leor: превышение норм только по КМАФАнМ.
Марки «Русское море», Delicatesse de Mare: превышение по содержанию дрожжей в продукции.
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14.12.2022 1406