Специалисты рассказали, какие бренды стоит брать с осторожностью.

Как пишет Роскачество в своем Телеграм-канале, из обширного перечня исследованных пресервов из сельди соответствует критериям качества только пять марок. Среди них: «Балтийский берег», «Лента», «Моя цена», «Просто».

Качество остальной продукции, реализуемой в российских магазинах изготавливается с нарушениями. Например:

Марки «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей», Vici: превышение по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесневых грибов.

Марка «Тесей»: превышение норм по КМАФАнМ и дрожжей.

Марки «Каждый день» и Leor: превышение норм только по КМАФАнМ.

Марки «Русское море», Delicatesse de Mare: превышение по содержанию дрожжей в продукции.