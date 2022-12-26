Глава Ленобласти проверил подключение газа к домам поселка Гатчинского района

В подключении дома семьи Калинкиных в поселке Воскресенское приняли участие Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов

Сети до границы земельного участка заявителя протянули бесплатно по программе догазификации. А приобретение части газового оборудования и работы в доме прошли с использованием субсидии из областного бюджета.

«Программа догазификации доказала свою эффективность. В Ленинградской области действует целая система льгот для подключения частных домов жителей. Важно, что договор на догазификацию можно заключить онлайн или в МФЦ за 10-15 минут. Вместе со структурами Газпрома мы эту программу активно продвигаем», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Семья Калинкиных переехала в Воскресенское почти 15 лет назад. Раньше дом отапливали углем и дровами, затраты в отопительный сезон составляли 45-48 тысяч рублей. Теперь благодаря газу они составят около 3 тыс. руб. в месяц.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.