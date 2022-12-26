В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Иван Додосов.

Майор Иван Додосов
Майор Иван Додосов


Герой России, гордость Татарстана. Майор Иван Додосов, уроженец села Пестрецы и выпускник-отличник Казанского ВТКУ — командир танкового батальона. «Золотую Звезду» Героя России он получил в 33 года, за прорыв обороны противника при освобождении одного из городов ЛНР. Тогда взвод наших танкистов, всего лишь три машины, уничтожил танковую роту ВСУ.

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