Погибший найден в горевшей квартире в Волховском районе

По информации ivbg.ru, 26 декабря в 17:41 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Паша Волховского района. Огонь охватил обстановку квартиры на втором этаже двухэтажного дома на улице Павла Нечесанова.
На место прибыла дежурная смена 122-й пожарной части – восемь спасателей и две спецмашины. Возгорание было потушено к 18:53.
После ликвидации горения внутри квартиры обнаружено тело мужчины с сильными ожогами. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 769