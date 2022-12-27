Погибший найден в горевшей квартире в Волховском районе

По информации ivbg.ru, 26 декабря в 17:41 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Паша Волховского района. Огонь охватил обстановку квартиры на втором этаже двухэтажного дома на улице Павла Нечесанова.

На место прибыла дежурная смена 122-й пожарной части – восемь спасателей и две спецмашины. Возгорание было потушено к 18:53.

После ликвидации горения внутри квартиры обнаружено тело мужчины с сильными ожогами. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.