Фото, видео: кассирша помогла ворам украсть из магазина товар на 140 тысяч рублей во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, задержаны двое мужчин и работница гипермаркета на Колтушском шоссе. Их подозревают в краже товаров на 140 тысяч рублей за два дня.

В первый день ворам удалось вынести товар на 100 тысяч рублей. На следующей день их добычей стали подарочные наборы косметики, конфеты, елочные игрушки, кофеварка, мандарины, ананасы, клубника и полотенца общей стоимостью 40 тысяч рублей.

Однако персонал гипермаркета обратил внимание, что кассирша пробивает только дешевые продукты. На записях с камер наблюдения выяснилось, что в это время ее знакомые складывали в пакеты дорогие товары.

Персонал гипермаркета воспользовался тревожной кнопкой. На место прибыли росгвардейцы, задержали злоумышленников и доставили их в полицию.