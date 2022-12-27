Роспотребнадзор: свиной грипп бушует во всех регионах России

Еще месяц назад вирус был зафиксирован в 74 субъектах страны.

Как перелает Роспотребнадзор в своем официальном Телеграм 27 декабря, свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России. Однако заболеваемость обычным гриппом и ОРВИ в целом по стране снизилась на 7% за последнюю неделю.

Роспотребнадзор напоминает, что при первых признаках недомогания следует обращаться к врачу. Только врач сможет правильно диагностировать заболевание и назначить необходимый курс лечения, — указано в сообщении ведомства.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, как отличить свиной грипп от коронавируса