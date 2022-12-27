Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Эксперты дали советы хозяйкам, как не «упахаться» в канун Нового года у плиты.

Роскачество в своем Телеграм-канале публикует советы по подготовке новогоднего застолья. Как оказалось, многое из того, чем занимаются хозяйки в один день, можно сделать намного заранее.

Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Фото: Роскачество / Телеграм

Ранее Роскачество назвало лучшие российские марки майонеза для новогодних салатов.

Вам будет интересно
Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря советы, роскачество, новый год
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского: перед гостями на Новый год стыдно не будет
Специалисты провели оценку качества игристых вин и представили лучшие. Так, Роскачество провело исследование российских брендов шампанского. Из них эксперты выделили только...
08.12.2022 1210
Автор