Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря

Эксперты дали советы хозяйкам, как не «упахаться» в канун Нового года у плиты.

Роскачество в своем Телеграм-канале публикует советы по подготовке новогоднего застолья. Как оказалось, многое из того, чем занимаются хозяйки в один день, можно сделать намного заранее.

Фото: Роскачество / Телеграм

Ранее Роскачество назвало лучшие российские марки майонеза для новогодних салатов.