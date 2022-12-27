Роскачество назвало блюда и заготовки для них, которые можно сделать за несколько дней до 31 декабря

Эксперты дали советы хозяйкам, как не «упахаться» в канун Нового года у плиты.
Роскачество в своем Телеграм-канале публикует советы по подготовке новогоднего застолья. Как оказалось, многое из того, чем занимаются хозяйки в один день, можно сделать намного заранее.
Фото: Роскачество / Телеграм
Ранее Роскачество назвало лучшие российские марки майонеза для новогодних салатов.
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08.12.2022 1210