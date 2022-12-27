Ленобласть сохраняет лидерство по поддержке догазификации

Итоги 2022 года подвел заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак на федеральном штабе по газификации.

Александр Новак подчеркнул, что поддержка жителей при догазификации в Ленобласти остается одной из лучших практик в России. Всего в 2022 году в регионе газифицировано 22 населенных пункта. По программе, рассчитанной до конца 2025 года, их общее число составит 492.

«Практика догазификации в Ленинградской области была признана одной из лучших в России еще летом 2022 года. До границ земельного участка газ прокладывают абсолютно бесплатно, затем каждый житель области, проживший здесь не меньше года, может воспользоваться социальной субсидией», — напомнил зампред Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб. , при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.