Ленобласть сохраняет лидерство по поддержке догазификации

Итоги 2022 года подвел заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак на федеральном штабе по газификации.
Александр Новак подчеркнул, что поддержка жителей при догазификации в Ленобласти остается одной из лучших практик в России. Всего в 2022 году в регионе газифицировано 22 населенных пункта. По программе, рассчитанной до конца 2025 года, их общее число составит 492.
Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб. , при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.
Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:
— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— по электронной почте [email protected]
— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.