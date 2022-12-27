В Петербурге годовалая девочка проглотила батарейку и скончалась спустя три месяца

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге скончалась годовалая девочка, проглотившая батарейку. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии из квартиры на Пионерской улице еще 4 декабря.
Установлено, что около трех месяцев назад ребенок по недосмотру матери проглотил круглую батарейку. Девочке провели операцию, в ходе которой достали из кишечника инородный предмет. Однако она скончалась.
По факту случившегося проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.
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