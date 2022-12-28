За интимную связь со школьницей задержали мигранта в Ленобласти

По информации ivbg.ru, инспекторы ДПС остановили Opel Vectra для проверки документов на Вокзальной улице в Сосново в Приозерском районе.

Водителем оказался 33-летний уроженец Таджикистана. В салоне также находилась 14-летняя школьница. Установлено, что между ней и мужчиной была интимная близость по обоюдному согласию.

Заведено уголовное дело о половом сношении и иные действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.