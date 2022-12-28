Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти за неделю возросла почти на 10%

За минувшую неделю, с 19 по 25 декабря, в Ленобласти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ на 9,7%.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. При этом дети до 14 лет составляют 43,9% от числа всех заболевших. В целом, уровень заболеваемости среди совокупного населения Ленобласти находится выше недельного порогового уровня на 41,3%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 80 человек, из них 42 ребенка.