В День спасателя в Ленобласти 500 человек выстроились в огромную звезду

Белая звезда надежды и спасения — символ спасателей — зажглась у Главного управления МЧС по Ленобласти в честь профессионального праздника.

В акции приняли участие свыше 500 человек. Они единовременно зажгли фонарики, символизируя единство и готовность незамедлительно прийти на помощь. В центре восьмиконечной звезды в виде треугольника заранее были расставлены пожарные автомобили с включенными проблесковыми маячками — они олицетворяют техническую мощь.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

Сотрудники МЧС так решили поздравить коллег с Днем спасателя и еще раз обратить внимание на важность профессии.