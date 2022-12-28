В День спасателя в Ленобласти 500 человек выстроились в огромную звезду

Белая звезда надежды и спасения — символ спасателей — зажглась у Главного управления МЧС по Ленобласти в честь профессионального праздника.
В акции приняли участие свыше 500 человек. Они единовременно зажгли фонарики, символизируя единство и готовность незамедлительно прийти на помощь. В центре восьмиконечной звезды в виде треугольника заранее были расставлены пожарные автомобили с включенными проблесковыми маячками — они олицетворяют техническую мощь.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти
Сотрудники МЧС так решили поздравить коллег с Днем спасателя и еще раз обратить внимание на важность профессии.
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