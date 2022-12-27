Более 80 автомобилей выстроились в новогоднюю елку в Торосово — видео

В Торосово Волосовского района Ленобласти прошел автомобильный флешмоб «АвтоЁлка».

В форме новогодней ели выстроились 84 машин, в том числе и спецтехника. Красный автомобиль МЧС украсил верхушку «дерева», а для имитации гирлянды были зажжены фары. Все действие сопровождалось гулом клаксонов, а в завершении прогремел салют.

Фото: Мэш на Мойке