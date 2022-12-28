Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко при поддержке руководства Ленинградской области и Выборгского района передала 300 подарков для детей военнослужащих из военного городка Каменки.

«Новый год – это семейный праздник. У многих детей из Каменки папы в зоне СВО с февраля. Хотелось поддержать ребят, оказать им как можно больше внимания. Сегодня детям из этого военного городка передали новогодние подарки. Главное желание ребят – чтобы их папы быстрее вернулись домой с Победой. Мы тоже ждем наших Героев», – сказала Ольга Занко

Также при содействии Ольги Занко дети и их мамы посетили новогодний спектакль «Щелкунчик» на сцене детского драматического театра в Санкт-Петербурге.

«Все ребята возраста 5-7 лет, им, несмотря ни на что, надо верить в чудо. Они с большим удовольствием посмотрели добрый волшебный спектакль «Щелкунчик» и получили вкусные подарки от Деда Мороза. Пусть дети разного возраста в эти предновогодние дни поверят в сказку и волшебство, добро и чудо», – отметила Ольга Занко

Руководство Дома офицеров военного городка Каменки передало Ольге Занко Благодарственное письмо за помощь в организации новогодних праздников и подарков детям военнослужащих-участников СВО.