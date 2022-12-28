Эксперт рассказал, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

По словам специалиста, на пенсию в следующем году будут выходить только льготники.

Как рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, в 2023 году на пенсию смогут выйти те россияне, у которых есть право досрочного выхода. Дело в том, что увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет предполагает поэтапное повышение возраста выхода пенсию до 2028 года,

В первом полугодии 2022 года на пенсию уходили мужчины 1960 года рождения (второе полугодие) в 61,5 лет и женщины 1965 года рождения (второе полугодие) в 56,5 лет. С 2019 года по 2022 год согласно графику выход на пенсию осуществлялся ежегодно, а для остального переходного периода с 2024 года по 2028 год график составлен таким образом, что переход будет происходить через год, — цитирует эксперта «Прайм».