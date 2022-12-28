Житель петербурга пытался наладить сотрудничество со спецслужбами Украины

Автор: Анастасия Щербакова
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Планам пожилого «диверсанта» помешали сотрудники ФСБ.

Как стало известно «Лен ТВ 24«, житель Петербурга пытался установить связь со спецслужбами Украины, чтобы оказывать им содействие в деятельности против России.

 За противоправные действия петербуржцу вынесли лишь официальное предостережение.

Действия петербуржца подпадали под статью «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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