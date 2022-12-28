Житель петербурга пытался наладить сотрудничество со спецслужбами Украины

Планам пожилого «диверсанта» помешали сотрудники ФСБ.
Как стало известно «Лен ТВ 24«, житель Петербурга пытался установить связь со спецслужбами Украины, чтобы оказывать им содействие в деятельности против России.
За противоправные действия петербуржцу вынесли лишь официальное предостережение.
Действия петербуржца подпадали под статью «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
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26.12.2022 86