Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил к пожизненному сроку Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете в Перми.

Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в массовом убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества вуза, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Бекмансуров полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.

Напомним, в сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. В результате ЧП погибли шесть человек, еще 47 человек получили ранения разной степени тяжести. Нападавший при задержании был тяжело ранен. Позже ему ампутировали ногу.