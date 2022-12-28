В Ленобласти задержали чиновника, продавшего «налево» четыре лесопожарные телеустановки

Полиция задержала 62-летнего руководителя государственного учреждения Ленобласти по подозрению в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей.

Установлено, что в декабре 2017 года должностные лица из двух госучреждений организовали мошенническую схему. Они решили незаконно продать оборудование — четыре лесопожарные телеустановки «Rs-Horizon», которое хранилось на складе и не использовалось.

Чиновники составили техзадание к госконтракту, который заключили с коммерческой фирмой. Он предполагал передачу оборудования из одного учреждения в другое. В итоге, телеустановки передали частной компании якобы для временного пользования, которое позже перешло заказчику уже самой коммерческой организации. В результате бюджету Ленобласти был нанесён ущерб на 2,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. В его квартире прошел обыск, сообщили в региональном управлении МВД.